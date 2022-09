Sabato 10 settembre, durante la messa a San Nicola delle ore 18.30, benedizione degli zainetti scolastici 

Con il suono di una campanella, lunedì 12 settembre inizierà il nuovo anno scolastico 2022-2023 per una buona fetta degli studenti abruzzesi. Per il quinto anno consecutivo don Beniamino Di Renzo, sabato 10 settembre, durante la celebrazione eucaristica delle ore 18.30, benedirà gli zainetti scolastici presso la chiesa di San Nicola Vescovo.

“…Io amo la scuola perché la scuola è un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. A scuola noi “socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per capacità.” (Papa Francesco)