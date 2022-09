DISSEQUESTRATO L’OMBREGGIO:

Nelle scorse settimane è apparsa sulle testate giornalistiche la notizia dal titolo “ Sequestri al lido occupato abusivamente ”. Nella cronaca si dava conto di come, accurati controlli della Capitaneria di Porto di Vasto, avessero portato a rilevare come il lido fosse privo di concessione e, quindi, abusivo; seguiva, pertanto, il provvedimento di sequestro emesso dalla locale Procura della Repubblica e la conseguente convalida da parte del G.I.P.

In data 12.09.2022 l’imprenditore interessato, assistito dagli Avvocati Antonino Cerella e Luigi Di Penta, ha ottenuto il dissequestro dell’area posto che nelle settimane precedenti aveva sottoscritto con il Comune di Vasto l’atto di concessione. In verità la Soc. Granata Gianfranco S.r.l., che aveva rilevato solo a maggio scorso l’importante struttura alberghiera “ Palace Hotel ”, aveva iniziato l’iter per ottenere la concessione demaniale. La normativa regionale ed il correlato Piano Demaniale Marittimo Comunale, ponendosi, tra gli altri obiettivi, quello di garantire agli operatori turistici l’ottimizzazione degli investimenti nelle strutture complementari dell’attività di impresa, prevede espressamente che tale area poteva essere affidata in concessione unicamente a strutture turistico ricettive.

Ma, a dirla tutta, è da evidenziare che la concessione demaniale per l’area in questione, pur essendo stata rilasciata a fine agosto, ha una validità dall’ 8.8.2022 sino a tutto il 30.09.2022 e ciò a riprova che l’imprenditore era l’unico legittimato a richiederla. In questa vicenda c’è stata una ingiustificata caccia alle streghe nel cercare di individuare il responsabile di quella che si è dimostrata una eccessiva decisione che ha penalizzato l’attività lecita di un soggetto economico che ha investito ingenti risorse nel settore turistico del proprio territorio.

Esprime soddisfazione l’imprenditore, unitamente ai propri Legali, poiché la Giustizia ha fatto il suo corso riconoscendo la piena titolarità e legittimità delle azioni compiute.