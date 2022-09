Riparte “Genitori Insieme”

Sono ripartiti il 7 di settembre 2022 e continueranno fino a fine anno gli incontri aperti ai genitori che desiderano partecipare al percorso di empowerment genitoriale realizzato nello Spazio Genitori grazie ad Officina Educativa, il progetto selezionato da Con I Bambini per la Città di San Salvo.

Genitori Insieme è un ciclo di incontri organizzato e gestito da Dafne Onlus in collaborazione con Il Comune di San Salvo e l’Istituto Omnicomprensivo Mattioli d’Acquisto.

I gruppi sono formati da genitori che, insieme ad esperti di educazione in età evolutiva, si confrontano sulle tematiche che più stanno a cuore ai genitori di oggi. Ogni incontro affronta temi diversi in cui ognuno partecipa con le proprie esperienze e condivide le proprie idee sull’educazione e su come superare le difficoltà del quotidiano. Ad ogni incontro il gruppo dei partecipanti sceglie il tema da approfondire nell’incontro successivo, in questo modo il gruppo lavora su temi ed esigenze che arrivano dai genitori stessi.

Tra i temi trattati negli incontri già realizzati: “Al di là dei miti”, “Si può fermare il tempo?”, "Il punto di vista dei figli”, "Genitori difficili!". Il primo incontro della nuova stagione, quello del 7 settembre, ha trattato l’argomento stimolo: “Perché i figli pensano di avere sempre ragione?”.

I prossimi incontri del 2022 sono stati già pianificati per le seguenti date: Mercoledì 21 settembre, Mercoledì 5 e 19 ottobre, Mercoledì 16 e 30 novembre, Mercoledì 14 e 28 dicembre. Gli incontri sono completamente gratuiti e aperti a tutti i genitori. Non è necessario partecipare a tutti gli incontri perché ogni incontro è autonomo rispetto agli altri. Basta solo chiamare ed informare della propria presenza.

Per informazioni e iscrizioni: Margherita 348 790 5348.

Officina Educativa è un progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini (https://www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il

Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.