Dal plesso della scuola elementare di via Verdi apprendiamo che non vengono presi in considerazione dal Comune, allorquando segnalano che nella scuola, ormai da più di un anno, funzionano solo 4 bagni per oltre 200 bambini. Lassù sono molto arrabbiata e non sanno come fare, non solo perché la distinzione, tra maschio /femmina, nei pochi bagni utilizzabili, è venuta meno, ma soprattutto per eventuali problemi igienici.

La segnalazione pervenuta in Redazione si chiude con un semplice “che si fa ?”. Noi della stampa locale non possiamo fare altro che pubblicare questa lamentale, poi sta agli amministratori vedere che fare: quelli di minoranza potrebbero fare un'ispezione (come sarebbe nelle loro prerogative) e quelli di maggioranza potrebbero aumentare i bagni (come sarebbe nelle loro prerogative)