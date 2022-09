È in partenza il Corso di formazione in Tecnico per lo Sviluppo Turistico Territoriale, interamente finanziato dalla Regione Abruzzo.

Il corso è rivolto a titolari, soci e dipendenti di imprese del settore TURISMO

Il corso partirà il 26 settembre per un totale complessivo di 368 ore.

Le lezioni si terranno presso la PMI Services in Via Pio IX a San Salvo.

Trovi tutte le info a questo link

https://www.pmi-services.it/corso-tecnico-per-lo-sviluppo-turistico-integrato/