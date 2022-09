A VASTO INIZIA LA NOVENA PER IL SANTO PATRONO

Martedì 20 settembre alle ore 18:30 vi sarà la processione con la quale scenderemo la statua dell’Arcangelo Michele dalla Chiesa a Lui dedicata fino alla Chiesa di S. Maria Maggiore in Vasto. Al corteo parteciperanno oltre che i Confratelli della Sacra Spina, i rappresentanti delle altre Confraternite della Città e tutti i fedeli che vorranno unirsi a questo momento di preghiera. La processione attraverserà via San Michele, Corso Italia, Piazza Rossetti, Corso De Parma e via Santa Maria per raggiugere la chiesa parrocchiale.



A seguire vi sarà la celebrazione eucaristica delle ore 19:00 che inaugurerà la Novena al Patrono che vedrà ogni sera una meditazione sul tema: “San Michele e le sue rappresentazioni” tenuta dai parroci della Città e da sacerdoti legati alla nostra Chiesa.

Giovedì 29 settembre, Festa di San Michele, le Sante Messe saranno celebrate alle ore 07:30, 10:00, 11:30 (presieduta dall’Arcivescovo) e 19:00.

Venerdì 30 invece le celebrazioni saranno alle ore 07:30, 10:00 e 18:00 presieduta dall’Arcivescovo a cui seguirà la processione.