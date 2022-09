STEFANO MORETTI SCRIVE ALL'AMBASCIATORE RUSSO

Pubblichiamo la lettera che il consigliere comunale di Monteodorisio, Stefano Moretti, ha inviato a Sergey Razov ambasciatore della Russia.

"Sua Eccellenza Dr. Sergey Razov torno a scriverLe sempre in funzione della carica che ricopro in un piccolo paese Italiano e nelle Istituzioni della Nazione che la ospita.

Il nostro è un piccolo paese dal cuore grande.

Una Contea, quella di Monteodorisio, che ha dato tanto alla storia umana, abitata da uomini coraggiosi e da donne laboriose, e mi auguro che Lei possa un giorno visitarla.

Comunque volevo rinnovare la mia vicinanza al Suo Presidente, a Lei, al Suo popolo ed alla Vostra Grande Nazione. Sono disgustato e schifato nel sentire i commenti vomitevoli rivolti contro la Russia da parte della stragrande maggioranza dei politici italiani. Mi fanno letteralmente disgusto le parole pronunciate dal presidente Draghi nel corso dell'assemblea delle Nazioni Unite così come ripudio il sudditismo a questa parte di USA mostrato apertamente dalla finta opposizione italiana guidata da due giullari quali Salvini e Meloni.

Eccellenza siamo tanti e stiamo aspettando di essere ricevuti.

Non abbiamo paura perché riconosciamo il ruolo che la sua Grande Nazione ha avuto nello sconfiggere il nazi-fascismo e non Le nascondo che le posizioni filo russe sono costate ritorsioni politiche ad ognuno di Noi che le ha pubblicamente esternate. Le rinnovo la stima e l'invito a visitare Monteodorisio. Le stringo la mano con amicizia