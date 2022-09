Domenica 9 ottobre escursione con Italia Nostra

Programma

- Partenza alle ore 7:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso fino al casello Vasto SUD.

- Visita guidata alla cattedrale di Anagni col suo percorso museale, la Cripta di San Magno e il centro storico.

Pranzo libero oppure in ristorante (trattativa in corso).

- Visita guidata al complesso abbaziale cistercense di Fossanova.

- Rientro a Vasto per le ore 20:30

Costi

Euro 38 per i soci, euro 43 per i non iscritti ad Italia Nostra

Euro 10 per l’ingresso e la visita guidata al Museo della Cattedrale ed alla Cripta di San Massimo.

Eventuale pranzo in ristorante: circa 20-25 euro

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Approfondimenti

https://www.cattedraledianagni.it/

http://www.abbaziadifossanova.it/ive/