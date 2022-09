TONINO MARCELLO RIVELA A CHI VOTERAâ€™ IL SUO GRUPPO

Non si è fatto pregare Tonino Marcello, il leader locale di Azione politica, ulteriormente rafforzato dopo aver incassato l’adesione di Nicola Argirò, che si era candidato con la lista Più San Salvo di Travaglini e che, una volta eletto, ha voluto aderire ad Azione politica, dove ha ritrovato gli amici di una vita. Non si è fatto pregare, dicevamo, ed è venuto a prendersi il caffè da noi, per svelare che, col suo gruppo, voterà il terzo polo (Azione ed Italia viva, di Calenda e Renzi).

Marcello ha spiegato che si tratta di una scelta in continuità col il proprio passato politico, in cui aveva militato nell’area centrista e moderata, anche perché – a detta dello stesso ex assessore provinciale e comunale – il centrodestra è oggi guidato dalle ali che sono state estreme per un ventennio. Del resto la leadership di Berlusconi è appannata dall’età dell’anziano fondatore.

L’intervista ha toccato anche i livelli più vicini a noi: sia quello regionale che comunale. Per le alleanze regionali, bisognerà vedere cosa succederà domenica 25 e quanto consenso avrà il Terzo polo. Circa l’alleanza comunale, Azione politica resta saldamente collegata al raggruppamento di Travaglini, che lo stesso Marcello, da profondo conoscitore delle dinamiche nel centrodestra, vede in espansione, per probabili ulteriori fuoriuscite. Vengono anche ipotizzati i motivi che avrebbero indotto la Lega a non candidare la Magnacca al Parlamento, nonostante la notevolissima raccolta di preferenze. Anzi, sempre per Marcello, i 1304 voti dell’ex sindaco potrebbero aver ulteriormente peggiorato la già precaria coesione interna del centrodestra locale.

L’ intervista è sulla pagina facebook del trigno.net

https://fb.watch/fJh3SjEfjz/