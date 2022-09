Guasti alla illuminazione: c’è il numero verde 800.600.323

Da segnare in agenda è il numero gratuito 800.600.323, attivo 24 ore su 24, utile per segnalare guasti alla pubblica illuminazione di San Salvo. A gestirlo è la società che si è aggiudicata l’appalto per la nuova pubblicazione illuminazione a San Salvo nella dinamica di smart city tesa all’innovazione dei servizi pubblici.

“Un servizio innovativo predisposto dalla precedente amministrazione Magnacca che una volta a regime consentirà la gestione da remoto dell’intero sistema d’illuminazione della nostra città” evidenzia il sindaco Emanuela De Nicolis. “Consentirà – aggiunge il sindaco – di fare economie in tema di risparmio energico con l’attivazione di punti luci a led e l’installazione di nuovi pali in sostituzione di quelli ammalorati, sostituzione della linea elettrica e dei quadri elettrici, con l’azienda che si è fatta carico dei costi dei consumi elettrici”.

Tutti i punti luce saranno mappati con un codice che aiuterà a meglio identificarli e quindi a essere gestiti. “Le segnalazioni – spiega l’assessore alla Manutenzione Elisa Marinelli – andranno fatte attraverso il numero verde che consentirà di intervenire prontamente. Illuminazione pubblica in modalità smart city per una città moderna, proiettata verso il futuro, che produrrà una riduzione dell’impatto ambientale e a una riduzione delle spese di gestione del Comune”.