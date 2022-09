San Salvo CittÃ  Nuova esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale.

San Salvo Città Nuova esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale.

Il lavoro ha premiato le forze di governo di questa Città, attraverso una schiacciante vittoria del centrodestra con circa il 43% dei voti.

Coloro che inneggiano alla democrazia, oggi, dovrebbero avere l'umiltà di accettare l'esito del voto: un centrodestra vincente e un centrosinistra che rimane minoranza con il PD al minimo storico. Il Terzo Polo di Calenda, invece, non ha minimamente retto la competizione.

Apriremo una riflessione sul risultato del Movimento 5 Stelle, il quale si afferma come primo partito in tutto il Meridione.

Infine, siamo entusiasti del risultato di Forza Italia che si attesta come secondo partito della coalizione di centrodestra in tutto l'Abruzzo.