Il Circolo Fratelli dâ€™Italia-Cupello ringrazia gli elettori

Ringraziamo tutti gli elettori di Cupello che hanno scelto di votare e dare fiducia a Fratelli d’Italia, risultando secondo partito di Cupello e primo partito e forza trainante del centrodestra.

Cupello ha raccolto bene l’iniziativa di costituire un Circolo territoriale di Fratelli d’Italia che vede tra i fondatori due componenti dell’attuale Amministrazione Comunale: il Presidente del Consiglio comunale, Filippo D’Angelo, esponente storico di FDI, e il Consigliere Tommaso Boschetti, da poco entrato a far parte della squadra di FDI.

Questo risultato è il punto di partenza che ci permette di guardare al futuro con enorme soddisfazione, entusiasmo e tanta voglia di fare che da sempre ci contraddistinguono. Un grandissimo risultato per tutto il centrodestra, coalizione vincente al 45%, che si allinea al risultato regionale e a quello nazionale, a dimostrazione del fatto che unito vince sempre.

Ci attendono nuove sfide, la più importante sarà quella di risollevare l’Italia e noi siamo pronti. Esprimiamo i nostri più sinceri auguri al neo senatore Etel Sigismondi per questo importante traguardo, siamo certi che con lui Vasto e il vastese torneranno alla straordinaria bellezza che meritano. Auguriamo un buon lavoro anche all’On. Fabio Roscani, Presidente nazionale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di FDI, eletto in Abruzzo, a testimonianza che FDI crede e investe nei giovani, futuro di questo Paese. A loro gli auguri di un proficuo lavoro affinché possano rappresentare al meglio l’Abruzzo in Parlamento.