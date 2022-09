Partiti i lavori di rifacimento del marciapiede a Via san Sebastiano di Casalbordino

"Come avevamo promesso ai nostri concittadini, stanno via via riprendendo i lavori di manutenzione stradale" ha detto il Sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci.

"Proprio stamattina, abbiamo dato il via ai lavori di rifacimento di una parte dei marciapiedi di via San Sebastiano, predisponendo una vera riqualificazione" hanno annunciato gli Assessori ai lavori pubblici e alla manutenzione Carla Zinni e Amerigo Tiberio. "Un nuovo impegno – hanno detto - preso con la città, che stiamo portando avanti, a dimostrazione dell'alta attenzione che l'Amministrazione comunale riserva verso la sicurezza dei tratti pedonali. A breve, come da impegni presi, ci dedicheremo con rinnovata incisività alla valorizzazione di un'area verde attrezzata, che possa ridare vitalità e colore all'intero quartiere".