Sensibilizzazione nelle scuole primarie al rispetto dell’ambiente con “RaccogliamOLI”

“RaccogliamOLI” è questo il nome dell’iniziativa di sensibilizzazione per la raccolta degli oli esausti ad uso alimentare, che si è svolta per tre giorni nelle scuole primarie di San Salvo.

L’olio alimentare è un rifiuto speciale fortemente inquinante che deve essere raccolto per evitare di distruggere l’ambiente o rovinare le reti fognarie. Il Comune di San Salvo da dieci anni ha messo a disposizione della cittadinanza dei raccoglitori con la collaborazione della Ecologica Valtrigno, disposti in vari punti della città e della marina.

L’olio una volta raccolto viene riciclato e usato come lubrificante o nelle aziende di cosmesi. Ai piccoli studenti dei due istituti comprensivi sansalvesi sono stati spiegati i danni ambientali che l’olio può arrecare, oltre ai danni ai depuratori e alla rete fognaria comunale, ad essi è stato spiegato anche come è possibile raccogliere l’olio (di frittura, di sott’oli, etc.), in contenitori, per poi conferirli in uno dei tanti punti di raccolta. L’iniziativa proposta dalla Ecologica Valtrigno, con il Patrocinio del Comune di San Salvo, è stata subito ben accolta dai dirigenti Vincenzo Parente e Annarosa Costantini.

«La nostra scuola fa parte della rete nazionale delle Scuole Green impegnate nella realizzazione dell’Agenda 2030 e quindi in prima linea nella sensibilizzazione degli studenti a tutte le forme di sostenibilità ambientale», ha affermato il dirigente scolastico accogliendo l’assessore all’Ambiente Tony Faga e l’agente della Polizia Locale, Dino Di Fabio, in forza all’Ufficio Ambiente, che ha spiegato ai piccoli studenti anche quanto l’inciviltà di alcuni lede i diritti di tutti.

«Sosteniamo da anni ogni iniziativa volta alla salvaguardia dell’ambiente, siamo stati precursori nella raccolta degli oli esausti ad uso alimentare, attuata già dal 2013 nel nostro comune. Vogliamo fortemente che i nostri piccoli cittadini crescano con una forte sensibilità ambientale, fatta non solo di parole, ma donando ad essi anche gli strumenti per la tutela dei luoghi in cui vivono, per questo abbiamo ben accolto in questi anni le iniziative svolte dalla Ecologica Valtrigno nelle scuole sansalvesi» ha voluto sottolineare il sindaco Emanuela De Nicolis.

Le stazioni di raccolta dell’oli alimentari presenti sul territorio comunale sono:

Supermercato Conad via degli Oleandri

Supermercato Pam via San Rocco

Via Alcide De Gasperi di fronte Acqua&Sapone

Punto casa via Trignina

Ecocentro comunale viale Germania

Ecologica Valtrigno via Libero Grassi

Viale Enrico Berlinguer San Salvo marina