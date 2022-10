La pioggia non ferma il festival dello sport on the beach e on the road con il secondo beach camp (presso l' hotel Holiday a Vasto, presso i lidi Happy day’s e le Marinelle a San Salvo e col torneo di paddle (presso il centro gg pabble di San Salvo).

La cultura dello sport turistico è un progetto patrocinato dal Comune di San Salvo in collaborazione della Regione Abruzzo. L'Organizzazione ringrazia il sindaco Emanuela de Nicolis e l' assessore allo sport al turismo Elisa Marinelli del Comune di San Salvo, unitamente alle strutture turistiche già citate ed agli sponsor che hanno creduto nel progetto.

Il prossimo paddle (secondo evento) è txx Ping pong. A breve sarà comunicato il gran finale