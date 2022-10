INTERPELLANZA DELLA MINORANZA CON NOVE DOMANDE CONTRO TIZIANA MAGNACCA

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO LA DURISSIMA INTERPELLANZA FIRMATA DALLA COALIZIONE DI FABIO TRAVAGLINI CONTRO L'EX SINDACO TIZIANA MAGNACCA

Al Sindaco di San Salvo Avv. Emanuela De Nicolis

E p.c. Al Presidente del Cons. Comunale Avv. Tiziana Magnacca

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE

I sottoscritti consiglieri comunali,

PREMESSO CHE

- l'Ufficio comunicazione di questo Comune ha emesso l'allegato comunicato stampa dal titolo "Amazon, apre a San Salvo l'agenzia Randstad";

- lo stesso Comunicato è stato poi pubblicato sulle pagine social del Comune e ripreso da più testate giornalistiche; - nel richiamato comunicato si parla dell'apertura a San Salvo di un'agenzia per il lavoro PRIVATA, invitando gli utenti a recarvisi;

- il comunicato medesimo contiene due dichiarazioni virgolettate del Presidente del Consiglio comunale;

INTERPELLANO il Sindaco di San Salvo, per sapere:

1) se era a conoscenza che l'Ufficio comunicazione avrebbe emesso il predetto comunicato;

2) atteso che il menzionato Ufficio dipende gerarchicamente ed in via esclusiva dal Sindaco, se la S.V. era a conoscenza del contenuto del comunicato e se ne ha autorizzato la divulgazione;

3) se non ritiene che lo stesso sia da ritenersi una sorta di pubblicità occulta in favore di un'azienda privata, che lede gli interessi di altre aziende concorrenti;

4) se non ritiene che possa configurarsi l'ipotesi di peculato, poiché che vengono utilizzati mezzi, personale e risorse dell'Ente (pubblico) che di fatto avvantaggiano un privato: giovani e disoccupati, infatti, sono indotti di fatto a preferire l'Agenzia "sponsorizzata" nel comunicato piuttosto che una concorrente;

5) se Le risulta che stretti congiunti del Presidente del Consiglio Comunale abbiano avuto o abbiano ancora in corso interessi nel settore di cui si occupa l'Agenzia oggetto della comunicazione di cui in premessa;

6) se Le risulta che il Presidente del Consiglio comunale sia intervenuta o intervenga pesantemente per "indirizzare" scelte commerciali legittime di altre Agenzie concorrenti di quella in questione;

7) se non ritiene di dissociarsi dal comportamento assunto dal Presidente del Consiglio comunale per evitare di essere coinvolta in questioni che afferiscono le Agenzie per il lavoro, su cui il Comune non ha competenza alcuna;

8) se l'assenza di dichiarazioni del Sindaco nel richiamato comunicato (contrariamente a tutti i comunicati fin qui emessi che contengono dichiarazioni della S.V. oltre a quelle di altri amministratori) non sia dovuta a mancanza di informazioni ovvero a disposizioni date dal Presidente del Consiglio all' Ufficio comunicazione senza aver preventivamente informata la S.V;

9) se non ritiene di impedire in futuro al Presidente del Consiglio di disporre dei dipendenti dell'Ufficio comunicazione, sul presupposto che costoro sono alla esclusiva dipendenza del Sindaco.

Si chiede risposta al prossimo Consiglio comunale.

Distinti saluti

San Salvo, 1 ottobre 2022

I Consiglieri Comunali f.to Fabio Travaglini f.to Marika Bolognese f.to Emanuela Tascone f.to Antonio Boschetti f.to Nicola Argirò