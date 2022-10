D'Angelo e Boschetti (FdI Cupello) contro la mozione della minoranza

Nel Consiglio Comunale di Cupello tenutosi in data 3 ottobre u.s. i consiglieri di Fratelli d'Italia, D'Angelo Filippo e Boschetti Tommaso, hanno votato contro la mozione delle minoranze circa il ritiro della delibera di giunta che autorizzava il Sindaco a presentare eventuale atto di querela nei confronti di "omissis", non perché favorevoli a soluzioni giudiziarie, ma semplicemente perché ritengono che la mozione non è lo strumento adatto per redimere o risolvere questa spiacevole situazione che si è venuta a creare circa i post accusatori e diffamatori contro l'Amministrazione Comunale ed alcuni uffici. Noi consiglieri di Fratelli d'Italia riteniamo che queste sono questioni che devono essere risolte con dovuti chiarimenti, soluzioni e colloqui politicamente sani.

Auspichiamo che si possa addivenire ad una comunicazione o lettera aperta, che dir si voglia, con la quale spiegare chiaramente il senso dei post pubblicati tempo addietro specificandone il senso politico amministrativo (qualora ci fosse) e i fatti e documenti sui quali hanno basato le proprie opinioni così da poter ovviare al senso accusatorio e personale ai quali possono essere soggetti. Sempre aperti al corretto dialogo.