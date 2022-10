IL PARCO GIOCHI DI VIA CILEA A SAN SALVO NON E' SICURO

IL PARCO GIOCHI DI VIA CILEA NON E' SICURO E QUINDI LA POLIZIA LOCALE, NELLA MATTINA DI DOMENICA 9 OTTOBRE, HA DOVUTO PORRE ATTORNO AI GIOCHI UN NASTRO CHE NE INIBISCE L'UTILIZZO AI GIOVANI UTENTI, COME DIMOSTRANO QUESTE FOTO. L'INTERVENTO DELLA POLIZIA ERA STATO RICHIESTO DA STEFANO MORETTI, PERITO STRADALE ED ESPERTO DI SICUREZZA PUBBLICA. VEDREMO SE E QUANDO INTERVERRA' LA MANUTENZIONE COMUNALE PER METTERE IN SICUREZZA IL PARCO, CHE SI TROVA NELLA EX CONTRADA CROCE GROSSA, VERSO IL CONFINE CON CONTRADA RIBUTTINI DI CUPELLO