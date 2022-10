Grippa organizza un evento di ringraziamento a San Salvo

San Salvo è la città abruzzese che ha dato la più alta percentuale di voti al Movimento 5 Stelle: oltre il 26%. Segue Cupello con circa il 24%. Per questo l’on. Carmela Grippa ha organizzato a San Salvo una cerimonia pubblica di ringraziamento, che è stata anche l’occasione per riflettere sulle prospettive del Movimento. Dopo un breve saluto dell’attivista Giuseppe Mareglia, è stata proprio la Grippa ad aprire i lavori, che con commozione e passione ha confermato che continuerà ad impegnarsi come e più di prima, coinvolgendo i suoi colleghi nelle vertenze territoriali ancora in carica.

All’ evento, che si è svolto sabato 8 ottobre alle 18 in Piazza Europa, davanti la sede locale, hanno partecipato la senatrice Gabriella Di Girolamo, il deputato Daniela Torto, i consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri, la consigliera comunale di Vasto Dina Carinci e il coordinatore regionale sen. Gianluca Castaldi. E’ stato proprio quest’ultimo, approfittando della presenza di numerosi attivisti di San Salvo, Vasto e Cupello, a riferire di un suo recente colloquio con il leader nazionale Giuseppe Conte, che gli ha confermato l’imminente divulgazione del regolamento per il funzionamento dei Gruppi territoriali (praticamente i circoli locali o le sezioni di una volta), per la cui costituzione occorre un numero minimo di 30 attivisti. Numero che – ha spiegato l’ex sottosegretario – può essere raggiunto anche mettendo assieme attivisti di più Comuni. Castaldi ha esortato i presenti a iniziare a mettersi insieme per arrivare a costituirsi ufficialmente non appena sarà divulgato il regolamento e dare rappresentanza ad un numero così cospicuo di elettori nell’intera Vallata del Trigno. Gli hanno fatto eco le due parlamentari intervenute, le quali hanno ribadito la loro vicinanza al vastese ed ai colleghi uscenti, di cui si sono impegnati a continuare nell’azione sui temi concreti.

Al termine i presenti si sono soffermati a festeggiare Rosezia Stella, che compiva gli anni ed ha invitato i presenti all’ Osteria di Ivano per gustare un aperitivo cenato con cavatelli al guazzetto vastese