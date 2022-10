Intervista a Stefano Taglioli, ecologista e birdwatcher, autore del suo quarto libro

Venerdì 14 ottobre alle 18.30 presso Molière Bistrot Letterario di San Salvo, intervisteremo Stefano Taglioli, ecologista e birdwatcher, autore del suo quarto libro, Irene e la fine delle storie. Romanzo di uomini e balene ai tempi della catastrofe climatica.

Come per il precedente testo di Taglioli la libreria Molière è lieta di abbinare la presentazione del romanzo con una degustazione alcolica stavolta dedicata alla birra che, come col whisky, è "protagonista" del breve romanzo.

Durante la serata ci racconteremo curiosità e storie simpatiche sulla birra, prima e durante la degustazione.

Raffaella Zaccagna leggerà alcuni brani del racconto che è una sorta di epilogo dei precedenti romanzi di Taglioli ( Il forestiero (2015), Il falco della regina (2018), Ultimo (2020)