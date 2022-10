Lo sport al servizio della legalità e della prevenzione

Il 23 0ttobre 2022 a Pescara ci sarà la prima edizione di “PesGara”, organizzata dalla prefettura in sinergia con le forze dell’ordine e le forze armate per il richiamo alla legalità,

“Il rispetto delle regole è fondamentale per una convivenza civile”. Oltre la legalità, questa manifestazione ospita “Il villaggio della prevenzione”, dove la LILT (Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori), effettuerà controlli gratuiti per diverse patologie.

La prevenzione sarà organizzata in due giornate, Sabato 22 e domenica 23 ottobre.

(Per info consultare: volantino, regolamento e mappa dei percorsi).