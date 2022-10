SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE il 19 ottobre 2022

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 12:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 13:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Proroga della durata del Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell’Ambiente (Civeta) – Provvedimenti

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.