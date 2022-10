Il Comitato cittadino per lâ€™Asilo Carlo Della Penna informa

Lo scorso martedì 11 il Comitato cittadino per l’Asilo Carlo Della Penna ha incontrato il sindaco Francesco Menna, l’assessore Anna Bosco, lo staff tecnico che si sta occupando del progetto di ristrutturazione dell’immobile, approvato nel maggio 2021. Il Sindaco ha confermato la data -peraltro decisa dal Ministero- del 30 luglio 2023 quale termine ultimo per l’affidamento dei lavori.

A conferma delle dichiarazioni rese in precedenza è stata ribadita la volontà del Comune di confrontarsi con il nostro Comitato per diversi aspetti riguardanti la definizione finale del progetto, in particolare a riguardo a talune difformità rispetto all’impianto originale. Tra queste abbiamo enumerato quelle riguardanti: il teatro, la cappella, la casa del custode. Abbiamo chiesto notizia della sorte del busto bronzeo del benemerito donatore, Carlo Della Penna, del quale a quanto pare si sono perse le tracce. Analoga richiesta -scritta- era stata presentata al Sindaco già nel gennaio 2019 dal nipote di don Carlo, Carlo Centorami, seguita poi, nel dicembre 2020, da un esposto al Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri; entrambe senza esito. Abbiamo chiesto infine che il Comune si attivi affinché sul grande pannello di bronzo che sta sulla facciata sia apposto il vincolo da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara. Il prossimo incontro per la definizione di alcune almeno di queste questioni si terrà, ha promesso il Sindaco, entro dicembre. Continueremo a tenere aggiornata la città.