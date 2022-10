IL 2 DICEMBRE TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO CIVETA

Si avvia a definizione l’iter per la trasformazione del Civeta in società di capitali. È stato fissato, infatti, al 2 dicembre l’atto di approvazione di detta trasformazione, che consentirà all’ente di evitare che impianti e patrimonio vengano acquisiti gratuitamente dal prossimo concessionario cui sarà affidato il servizio da parte dell’Agir. “Esprimo grande soddisfazione, perché si concretizza un risultato da me fortemente voluto con la modifica alla legge 36/2013 che il Consiglio regionale ha approvato lo scorso aprile, modifica grazie alla quale sono stati riaperti i termini per la trasformazione del consorzio in società di capitali. Così, mettiamo in sicurezza per i Comuni soci del Civeta la titolarità del polo tecnologico, in ordine al quale sono previsti interventi strategici di ampliamento e potenziamento.”

Questo il commento del Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota. “Subito dopo la trasformazione, - prosegue - continueremo a lavorare insieme ad Agir per determinare quanto prima il sub ambito ottimale per una gestione efficace ed efficiente del servizio integrato dei rifiuti, sempre nella prospettiva di salvaguardare e tutelare gli interessi dei nostri territori.”