CI E' GIUNTA IN REDAZIONE LA FOTO CHE PUBBLICHIAMO DA CUI SI EVINCE CHE SU VIA F.P. TOSTI, A SEGUITO DI UNA RIPARAZIONE, IL MANTO STRADALE NON E' STATO RIPRISTINATO CON A SFALTO E NE' LIVELLATO CON MISTO, PER CUI POTREBBERO POVERI MALCAPITATI DANNEGGIARE LE PROPRIE AUTO TRANSITANDOVI. URGE LA MESSA IN SICUREZZA O UN INTERVENTO DELL' UFFICIO COMUNALE DI MANUTENZIONE, A CUI GIRIAMO LA SEGNALAZIONE RICEVUTA