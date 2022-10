ULTIMATI I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALLA LOGGIA AMBLINGH

Sono stati ultimati recentemente i lavori di consolidamento del costone orientale nella zona compresa tra Piazza Marconi e la Loggia Amblingh. Interventi finanziati per Euro 800.000,00 dal Piano Operativo Ambiente – Piano Frane ed Erosione Costiera - del Ministero dell’Ambiente MATTM (oggi Ministero della Transizione Ecologica) per il tramite del Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo. “Il Ministero negli anni passati aveva programmato un intervento di un milione di euro che interessava l’area e che, successivamente allo smottamento avvenuto sulla scarpata di Piazza Marconi, sono stati utilizzati per realizzare nel 2014 un importante intervento limitato alla zona di Piazza Marconi interessata dal dissesto. Pertanto il Comune di Vasto si è successivamente attivato – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - per richiedere un ulteriore finanziamento per il consolidamento della Loggia Amblingh, ed in particolare la balconata e la scarpata sottostante nella zona di Porta Catena nei pressi della Edicola della Madonna della Catena, ottenendo il finanziamento che ha permesso di concludere i lavori”.

“L’intervento recentemente realizzato riporta la zona interessata della passeggiata panoramica, così come le numerose abitazioni e locali limitrofi, ad livello di sicurezza molto elevato. Sono stati infatti realizzati sotto la passeggiata cinquantacinque pali profondi in acciaio e nove tiranti antiribaltamento con sovrastanti travature in cemento armato. La scarpata - ha concluso l’assessore ai Lavori pubblici, Licia Fioravante - è stata rivestita con reti metalliche e chiodature profonde in acciaio e getto di malte specifiche ad alta pressione, con palizzate in legno tipiche delle tecniche dell’ingegneria naturalistica, oltre ad opere drenanti per le acque del sottosuolo e opere di captazione ed allontanamento delle acque superficiali. Infine è stata ripristinata la pavimentazione e le opere di arredo urbano. In sostanza ora la frequentatissima passeggiata panoramica ha al suo interno una profonda ed efficace armatura in acciaio che la rende sicura e duratura”.

I lavori sono stati realizzati dall’impresa Porcinari di Montorio al Vomano; l’esecuzione delle palificate è stata realizzata in subappalto dalla ditta Edilflorio di Vasto. Il coordinamento dei lavori è stato effettuato dall’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Vasto, diretto dall’Avv. Luca Mastrangelo. Il Responsabile dei lavori è l’Ing. Luca Giammichele, responsabile dei Servizi tecnici comunali coadiuvato dalla Dott.ssa Geol. Cleonice Buontempo. La Direzione Lavori è stata effettuata dall’Ing. Saverio Coltellacci di Roma.