AL VIA LA XV STAGIONE CONCERTISTICA DEL TEATRO ROSSETTI CON DAVID RUSSELL

“Domenica 30 ottobre alle ore 18:00 David Russell, un mito mondiale della chitarra, calcherà le tavole dello storico teatro vastese con un concerto memorabile che darà il via alla XV Stagione concertistica” ad annunciarlo è il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che saluta la ripresa delle attività teatrali come “un importante investimento per la crescita della cittadinanza”. Ci sarà anche uno speciale incontro, in forma di seminario, che il maestro terrà il giorno prima in Teatro a partire dalle ore 16:00. Seguiranno come da calendario altri cinque grandissimi appuntamenti concertistici che termineranno con il tradizionale Gran Concerto per il Nuovo del 30 dicembre con orchestra sinfonica. In questa prima fase della programmazione ci sarà anche un primo spettacolo che inaugurerà la stagione di prosa (26 novembre).

“Il calendario degli eventi - dichiara l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta - è programmato fino alla conclusione di quest’anno. Il Teatro Rossetti, come noto, sarà oggetto di lavori di efficientamento energetico a partire dal gennaio 2023: grazie ad una progettualità finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR). Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questo gioiello architettonico, palcoscenico privilegiato della vita culturale della nostra comunità, sia la prima struttura beneficiata degli investimenti finanziari di questa misura strategica per il nostro Paese”. Pertanto, in questi giorni che precederanno il concerto d’inaugurazione, ci sarà la possibilità di abbonarsi per questi 6 appuntamenti concertistici al costo di € 80,00 e non sono previste spese aggiuntive ne per il concerto d’apertura ne per il gran “Concerto per il Nuovo Anno” del 30 dicembre con orchestra sinfonica.

Prenotazioni, acquisti e informazioni sul sito di Do It Yourself www.diyticket.it a partire da martedì 25 ottobre o nella loro sede, in via Alfieri, 35 Vasto (4° piano) – tel: 06 0406 (orario d’ufficio lunedì-venerdì 10.00- 13.00 / 14.00 – 18.00). La prenotazione del posto dell’abbonato sarà valido per tutti i concerti ad eccezione del primo appuntamento (il 30 ottobre) perché questo concerto, come detto, sarà preceduto il giorno prima da un seminario che David Russell terrà in teatro, rivolto a chitarristi (e a quanti altri vorranno partecipare) che arriveranno anche da molto lontano e che avranno il posto assegnato anche per il giorno dopo, quello del concerto d’inaugurazione.