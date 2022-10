"CONTROLLATE IL GRANO IN ARRIVO DALL'UCRAINA"

Stefano Moretti, consigliere comunale di Monteodorisio, ha scritto una lettera alla Capitaneria di Porto e al Comune di Ortona, alla Direzione per la prevenzione sanitaria e a noi (ovviamente per conoscenza e chiedendoci di divulgare la notizia, cosa che facciamo volentieri perché la nostra linea democratica prevede di dare voce a tutti). Nella lettera, Moretti chiede alle predette Autorità di controllare i 6600 tonnellate di grano giunte al Porto di Ortona, poiché “considerando la guerra in corso… il grano potrebbe essere stato contaminato”