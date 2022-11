Il 4 novembre San Salvo ricorda

La Città di San Salvo ricorda il giorno dell’Unità nazionale e la giornata delle Forze Armate e la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. “Il 4 novembre ci ritroveremo con gli studenti, le associazioni combattentistiche e di volontariato, i cittadini e gli amministratori comunali per ricordare l’Armistizio di Villa Giusti che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale”. Ad affermarlo il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis che ricorda: “Sarà anche il giorno nel quale concluderemo un anno dedicato alla tumulazione all’Altare della Patria di una bara con i resti di un caduto in guerra non identificato, simbolo di tutte le vittime italiane senza nome dei conflitti al quale il Consiglio comunale di San Salvo ha assegnato la cittadinanza onoraria con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 luglio 2021”.

Il programma della giornata prevede il raduno alle ore 10:30 in piazza Giovanni XXIII per raggiungere la chiesa di San Giuseppe dove alle ore 10:45 don Raimondo Artese celebrerà una messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Al termine si raggiungerà in corteo il Monumento ai caduti dove ci sarà la benedizione e la deposizione di una corona di alloro con la commemorazione ufficiale con gli interventi del sindaco e degli studenti. “Onoreremo ancora una volta il Milite ignoto, rifletteremo sulla pace. Abbiamo il dovere di ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi”.