A Vasto torna la cultura in prima fila con il Grido Cine Teatro, presso il Teatro Madonna dell’Asilo gestito dall'associazione Grido APS. I prossimi appuntamenti in programma sono: il 3 novembre alle ore 21:00 con Luca Aquino & Giovanni Guidi “Amore bello” e alle ore 22:00 Alessandro Galati “Still Diggin’ Bill”; il 4 novembre alle ore 21:00 Giovanni Guidi 100 comizi d’amore a cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Le iniziative sono state presentate questa mattina nel corso di un incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Ritucci, a cui hanno preso parte il sindaco di Vasto, Francesco Menna, l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta, l’assessore alle Politiche giovanili, Paola Cianci, il Maestro Angelo Valori, Giorgia Berardi e Pietro Garone dell’associazione Grido APS.

Dagli ottimi riscontri ricevuti nell'anno precedente, quest'anno la direzione artistica della stagione musicale è stata conferita ad una grande realtà: la New Sound & Beyond, nella figura di Angelo Valori, compositore e titolare di cattedra presso il Conservatorio statale di musica di Pescara, dove tiene i corsi di Composizione Pop/Rock e Film Scoring. Riconosciuto a livello internazionale, la sua musica è stata eseguita nelle principali città europee e americane. Ha composto le musiche per lo spettacolo di danza “Cleopatra” rappresentato nell’ambito della stagione 2008 del Teatro dell’Opera di Roma.

“Gli appuntamenti - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - del grido Cine Teatro, patrocinati dal Comune di Vasto rappresentano una interessante proposta culturale rivolta a tutti”. “Nel periodo storico, atipico, in cui stiamo vivendo Grido CineTeatro vuole essere quel grido di supporto e rinascita per quei luoghi di cultura - ha evidenziato Giorgia Berardi - come il Cinema e il Teatro, che con il boom delle piattaforme di streaming digitale stanno subendo sempre più una crisi. Siamo partiti ad ottobre con un omaggio a Battisti e Mogol e proseguiamo con “Repertori possibili” cercando di avvicinare e sensibilizzare il maggior numero di persone”. “Sono contento di operare a Vasto - ha aggiunto il Maestro Valori - perché è una bella realtà. Ho trovato un valido supporto e mi è piaciuta molto questa idea. Il progetto finanziato dal Ministero della Cultura, è molto particolare, merita. Ci sono tutte le premesse”. “Ringrazio l’associazione, nata in città quando il cinema era chiuso, per aver portato il grande schermo al Teatro Madonna dell’Asilo. A loro - ha detto l’assessore Della Gatta- bisogna dare atto di aver presentato delle proposte quando i luoghi della cultura erano chiusi. Rivolgo l’invito ad essere presenti. I contest culturali vanno valorizzati”. “E’ importante che l’offerta sia alla portata di tutti. I giovani spesso - ha detto l’assessore Paola Cianci - percepiscono le iniziative lontane dalle loro possibilità. La città è arricchita da una proposta di nuova generazione. “ Il Maestro Valori è una figura di grande spessore e la sua collaborazione con il Teatro Madonna dell’Asilo - ha concluso Piero Garone - durerà per tre anni. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il supporto”.