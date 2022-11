Soldi dei sansalvesi per pagare “una persona di fiducia” del Sindaco

Stiamo attraversando uno dei periodi più complessi dal dopoguerra ad oggi: l’inflazione, la crisi energetica e il contestuale aumento dei costi dei beni di prima necessità stanno mettendo a dura prova cittadini e imprese. Tanto che il comune di San Salvo ha perfino deciso di ridurre l’orario di accensione della pubblica illuminazione. Non capiamo però, come sia possibile allo stesso tempo, che il comune indica una selezione pubblica per addetto allo staff del Sindaco, con requisiti molto ampi, con funzioni “particolari” per una cifra di quasi 20mila euro l’anno, quando una figura con lo stesso ruolo già c’era. Non era meglio investire quei soldi sul territorio? Ma la cosa che ci preoccupa e che ci porta a fare una seria riflessione, è il livello amministrativo, di gestione delle casse comunali dell'Ente, della nostra città. L'attuale, ma ancora per poche ore, "braccio destro" del sindaco (per dieci lunghi anni) ha vinto un concorso indetto dal Comune di San Salvo come istruttore addetto all'informazione. A lui giungano le nostre più sincere congratulazioni.

Ma ci chiediamo e ci chiedono: che senso ha nominare un altro "braccio destro" con conseguente aggravio delle casse comunali già pesantemente aggravate dal caro bollette? La stessa sindaca De Nicolis in un video social ha comunicato che per fronteggiare il caro bollette ha inteso ridurre l'orario di accensione della pubblica illuminazione per risparmiare e pagare bollette meno salate! Per alcuni e per noi la risposta è ovvia. Ma ci limitiamo a restare nel merito della domanda e ci limitiamo a dire che questo sperpero di denaro pubblico poteva essere evitato! Il “comunicatore”, il “cerimoniere”, la “persona di fiducia” già c’era!

Qui si pone però un altro punto importante: la nominata è Antonia Schiavarelli, giornalista pubblicista e direttore della testata sansalvo.info. Una testata che per tutta la campagna elettorale ha sempre velatamente sostenuto ed appoggiato il centrodestra minando in maniera strumentale la solidità e la forza del centrosinistra sansalvese, accusandoci di incoerenza e di “minestroni”, tanto da costringerci alla decisione di non partecipare ai dibattiti e interviste organizzate dalla testata. Ora tutte le domande che ci siamo posti hanno avuto finalmente risposta e si comprende che avevamo ragione nelle nostre previsioni! Noi continueremo a portare avanti un progetto politico fatto di persone trasparenti e leali, senza arrivismi personali, ma desiderosi solo di far cambiare rotta alla città. E torneremo ad amministrare San Salvo con coerenza e serietà, e con persone schiette e trasparenti senza maschere e mantelli indosso. Dal canto nostro continueremo a lavorare sui problemi seri e reali di questa città! Certo è che le casse comunali potevano rimanere fuori da tutto ciò! Se non altro per rispetto di coloro che faticano ad arrivare a fine mese!