Il Presidente Ater Chieti Tavani annuncia: pubblicata Gara Europea per 43 milioni di euro

È il Presidente Tavani ad annunciare che dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale ATER ha approvato in data 01/09/2022 lo studio di prefattibilità tecnica ed economica finalizzato all'espletamento della procedura di gara per la riqualificazione, l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico degli immobili Ater per un valore di oltre € 43 milioni, con i colleghi Consiglieri Emanuela Malatesta e Antonio Di Renzo si è deciso di dare immediato avvio alle attività delle procedure di Gara Europea, tramite convenzione con ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo.

“Sono 101 gli edifici destinatari dell'atto di programmazione Ater - continua il Presidente Tavani - e gli interventi oggetto di Gara sono finalizzati alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico ai sensi del superbonus 110%, previsti su 784 alloggi in 19 Comuni che sono Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Francavilla al mare, Giuliano teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa teatina, San Giovanni teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo e Torrevecchia teatina”.

Il Direttore Generale dell'Ater, Giuseppe D'Alessandro, afferma che dopo mesi di studio e lavoro in team di tutta la struttura tecnica di missione superbonus dell'Ater, assieme al Rup Architetto Valeriano Mergiotti e all'assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti, ATER Chieti avvia, con la Centrale regionale d'acquisti ARIC, una Gara europea a procedura aperta suddivisa in due Lotti per la riqualificazione Erp del valore per il lotto A di euro 15.942.049,20 e per il lotto B del valore di euro 27.363.288,40, che riguarda oltre il 30% del patrimonio. “Una iniziativa - precisa il Direttore D'Alessandro - finalizzata alla conclusione di Accordi Quadro con Operatori economici per la fornitura di attività tecniche propedeutiche al superbonus 110% quali progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi e prestazioni professionali connesse, da eseguire sul patrimonio Erp individuato”.

Dal punto di vista attuativo lo sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente.

Ater Chieti, con la propria struttura e organizzazione, dà corso alla più grande iniziativa di programmazione e progettazione per la riqualificazione del suo patrimonio attraverso interventi immediatamente appaltabili. Questa progettualità è un asset strategico per Ater Chieti e per la programmazione pluriennale degli interventi.

Un lavoro ottenuto grazie al qualificato team tecnico per la pianificazione e la progettualità attivata, ottimamente coordinato dalla direzione aziendale.