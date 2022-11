CONFRONTO POSITIVO PER LA POSSIBILE RIAPERTURA DELLA SCUOLA PROFESSIONALE SALESIANI

Orizzonte temporale prossimo potrebbe essere settembre-ottobre 2023 per l'avvio dei corsi professionali presso l'Istituto Salesiani a Vasto. È quanto è stato annunciato da don Mario Tonini questo pomeriggio nella Sala Consiliare in Municipio dove si è tenuto un incontro per discutere della possibile riapertura del centro di formazione. Erano presenti insieme al sindaco Francesco Menna gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Licia Fioravante, Nicola Della Gatta, Alessandro d'Elisa, diversi consiglieri comunali, il consigliere regionale Pietro Smargiassi, imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle agenzie interinali.

“Abbiamo accolto subito l’istanza dell'Opera Salesiana Don Bosco di organizzare un tavolo con operatori interessati al settore della formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - con la finalità di raccogliere tutte le istanze degli addetti ai lavori, utili a definire una proposta formativa dei corsi professionali, in linea con l’attuale offerta del territorio”.

Tutti i presenti intervenuti: Confindustria, AssoVasto, Confcommercio, Confesercenti, Cna, i rappresentanti sindacali e delle agenzie interinali hanno apprezzato l'incontro ed hanno manifestato la propria disponibilità a supportare questo progetto attraverso un coordinamento delle competenze che oggi hanno partecipato all’incontro.