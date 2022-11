IL LIONS CLUB SAN SALVO SODDISFATTO PER IL CONVEGNO SU RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA

Si è tenuto lo scorso 05 Novembre presso l’Aula Magna IPSIA di San Salvo il Convegno organizzato dal locale Lions Club in collaborazione con l’ Istituto Omnicomprensivo ed il Patrocinio del Comune. Alla presenza di numerosi studenti e cittadini Il Presidente del Club Antonio Cocozzella con riferimento alla difficile situazione in atto ha invitato tutti ad avere comportamenti virtuosi e fare un uso consapevole ed efficiente delle risorse energetiche. A seguire la Dirigente Scolastica Annarosa Costantini e il Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis hanno illustrato gli interventi che l’Istituto Scolastico e l’Amministrazione Comunale stanno mettendo in atto per ridurre i consumi e conseguentemente i costi dell’energia.

Nicola Labia per conto di ENEA – DUEE SIST Ufficio Territoriale CCEI Abruzzo nel corso di un articolato intervento con l’ausilio di immagini e video ha evidenziato la necessità di una transizione energetica che accompagni e faciliti la sostenibilità economica ambientale e sociale dell’uso delle fonti energetiche. L’incaricato ENEA ha inoltre illustrato una serie di accorgimenti per ridurre i consumi nelle abitazioni e nei condomini raccolti in un vademecum distribuito alla fine dell’incontro e scaricabile dal sito www.italiainclassea.enea.it.

In conclusione il Governatore Lions del Distretto 108A Francesca Ramicone ha sensibilizzato i partecipanti ad essere più responsabili nell’uso delle risorse energetiche per non aggravare ulteriormente una situazione ambientale già fortemente compromessa.