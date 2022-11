Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Una serie di eventi ci accompagneranno e che faranno da corona alla prossima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. “Dal 17 al 26 novembre abbiamo organizzato degli incontri, che vedranno coinvolti gli adulti e gli studenti, per richiamare l’attenzione sulle violenze di genere. Lo avverto come dovere e come impegno continuo di questa Amministrazione comunale – spiega il sindaco Emanuela De Nicolis – perché la cronaca di ogni giorno ci consegna notizie e immagini di violenza e di sopraffazione. Quindi non solo una giornata ma una serie di giornate perché dobbiamo partire da momenti culturali e dall’informazione continua per modificare i comportamenti”.

Il calendario degli eventi si intitola: “Chi ti ama non lascia lividi” ed è stato elaborato dall’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini e dal consigliere delegato alla Cultura Maria Travaglini con il supporto dei rispettivi assessorati, che ha visto il prezioso contributo dell’Associazione Dafne, rappresentata da Licia Zulli, la palestra Matjan Academ con Ottavio Tramonte, l’Asd Muay Thai 360 con Marco Catalano e l’Avis comunale San Salvo con il presidente Amleto D’Aloisio.

“Riteniamo quanto mai necessario promuovere iniziative culturali finalizzate ad approfondire temi sociali così importanti. Non solo violenza fisica sulle donne, ma psicologica ed economica ed abbiamo il dovere – ha aggiunto il sindaco – di sensibilizzare i nostri cittadini. Momenti di confronto e di dialogo per far crescere la coscienza civile sulle tematiche di genere per un colloquio continuo con la città”. “Vogliamo arrivare ai più giovani per attivare un cambio di cultura su questi temi con questo calendario molto articolato e che non mancherà di sensibilizzare chi si farà coinvolgerà da questa iniziativa” ha sottolineato Maria Travaglini.

CALENDARIO – CHI TI AMA NON LASCIA LIVIDI

Giovedì 17 novembre

Ore 11:00 Aula magna dell’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli D'Acquisto": incontro con gli studenti della scuola e proiezione video documentario “Somayyeh”*, storia di una donna afgana che ha vissuto e studiato in Iran.

In collaborazione con l’Associazione Dafne

Ore 18:30 Evento itinerante per le principali vie del centro cittadino a sostegno delle donne iraniane e afgane. Partenza dalla scuola media Salvo D’Acquisto

Ore 19:00 Sala Leone Balduzzi - Porta della Terra: Proiezione video documentario“Somayyeh”.

In collaborazione con l’Associazione Dafne

Venerdì 18 novembre

Ore 17:30 Sala Leone Balduzzi della Porta della Terra: Presentazione del libro “Contrappunto a quattro voci” con la presenza dell’autrice Annalisa Giuliani.

Domenica 20 novembre

Ore 10:00 Palestra Matjan Academy: “Lady Safe” (Corso di autodifesa - lezione gratuita)

A cura dell’Associazione Odv Insieme

Giovedì 24 novembre

Ore 10:30 Performance itinerante di teatro danza “La voce del Silenzio”, a cura delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo R. Mattioli - S. D'Acquisto.

Realizzato Akon Service nell’ambito del progetto Officina Educativa e co-finanziato da Impresa Sociale “Con i Bambini”

Venerdì 25 novembre

Spettacolo teatrale “Matrioska (le donne che sono)” con l’attrice Lorenza Sorino.

Una produzione di Unaltroteatro srl presso la Sala cine-teatro Centro Culturale “A. Moro”:

Ore 10:00, riservato gli alunni delle scuole.

Ore 21:00, aperto a tutta la cittadinanza.

Ore 16:00 Illustrazione tecniche base utilizzabili in una reale situazione di pericolo attraverso l’apprendimento di strumenti di autodifesa, palestra di Via Verdi.

A cura dell’ASD Muay Thai 360

Sabato 26 novembre

Ore 10:30 Posizionamento di n. 2 “Panchine Rosse” dedicate alle donne vittime di violenza presso area retrostante la Casa dell’Infanzia, Maternità e Adolescenza.

A cura dell’AVIS comunale San Salvo ODV

*prodotto da On The Road Coop. nell’ambito del progetto Scommettiamo sulla Cittadinanza, programma Fami Impact, cod. 2424.