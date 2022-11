IN PARTENZA LA DELEGAZIONE ABRUZZESE MOLISANA

Partirà martedì 15 novembre la Delegazione abruzzese – molisana *per la didattizzazione e diffusione del turismo delle radici.*





E' in partenza per il Canada la Delegazione abruzzese molisana per la didattizzazione e la diffusione del turismo delle radici, di cui fanno parte:

Pietro Smargiassi, presidente della Commissione vigilanza della Regione Abruzzo, capodelegazione abruzzese,

Lorenzo Coia, presidente dell’Aps Energia per le radici, capodelegazione molisana,



Francesco T aglieri, consigliere della Regione Abruzzo,

Amerigo Ricciardi , dirigente del settore turismo al Comune di Vasto,

Lucia Vitiello, responsabile della Formazione dell’Aps Energia per le radici,

Claudio Pracilio, produttore di olio biologico,

Chiara D' Amico, rappresentante della Comunità di Jelsi,

Orazio Di Stefano , presidente della Associazione nazionale sociologi d'Abruzzo.

QUESTO IL PROGRAMMA CONCORDATO CON I PARTNER ITALO CANADESI (ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE):

15 novembre, martedì:

Partenza ed arrivo a Montreal ore 15,15 (ora locale)

16 novembre mercoledì:

Ore 10,30 incontro con il tour operator italocanadese Leo Faustini

17 novembre giovedì:

Ore 9,30 visita a una scuola superiore (con Giovanna Giordano)

18 novembre venerdì:

Ore 9,30 incontro alla Camera di Commercio italocanadese

Ore 11,30 firma dei Protocolli a Casa Italia in video collegamento con Autorità civili e scolastiche d’ Abruzzo e Molise

19 novembre sabato:

Ore 9,30 visita a una scuola (con Giovanna Giordano)

Ore 17 evento al Ritz per celebrare il 50° anniversario della Fondazione della Famiglia abruzzese di Montreal con 'Nduccio

20 novembre domenica:

Visita ad Ottawa e pranzo a Casa Abruzzo, incontro con Autorità diplomatiche

21 novembre lunedì:

Ore 5,00 partenza per Niagara Falls

22 novembre martedì:

Visita ad una scuola di Niagara Falls (con Angelo Di Ianni) e a Buffalo (Stati Uniti)

23 novembre mercoledì:

Incontro a Toronto per la didattizzazione del turismo delle radici con Angelo Di Ianni, già console onorario e presidente dei Provveditori agli studi in Canada

24 novembre giovedì:

Incontri a Toronto

Ore 20,15 volo per Roma



25 venerdì:

arrivo a Roma alle ore 10,30