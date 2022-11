La Virtus Cupello batte la Val di Sangro 3 a 0

La Virtus Cupello prosegue la sua inarrestabile cavalcata confermandosi prima in classifica nella 9^ giornata del girone C di Promozione battendo la Val di Sangro 3 a 0 con le strabilianti reti di Sene Dema, Stivaletta Cristian e Paravati Giuseppe.

“La Virtus Cupello quest’anno sta andando benissimo. Dopo la brutta retrocessione dello scorso anno, per motivi anche non imputabili tutti a noi, ci siamo ripresi la scena alla grande. Siamo primi in classifica e anche oggi, nonostante ci sia stata una leggera difficoltà nei secondi 45 minuti, la squadra è sempre stata sul pezzo e abbiamo vinto questa partita con merito. Per quanto riguarda l'ambiente generale della Virtus, quest'anno abbiamo incrementato tutti i numeri partendo dai piccoli fino ad arrivare alla prima squadra. Abbiamo un settore giovanile composto da circa 140 ragazzi, copriamo tutti i campionati giovanili, dalla Juniores Elite, due squadre dei giovanissimi sia provinciali che regionali, un'ampia scuola calcio con esordienti primi calci ed altre piccole squadre. L'ambiente è sano, questo è dovuto anche al fatto che siamo un gruppo di amici che da oltre vent'anni è attivo nel calcio, certamente con sacrifici enormi, togliendo tempo alle nostre famiglie, per fare del bene a tutta la comunità di Cupello” – dichiara Giuseppe Giardino, dirigente della Virtus Cupello.