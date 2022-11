SUL RADDOPPIO DELLA TRIGNINA, MORETTI FA I CONTI

Condividi su:

In questi giorni si è parlato del raddoppio della SS 650 Trignina. Sapete quando costa mediamente realizzare un chilometro autostradale? (Caso della SS 650 Trignina dove di corsie se ne devono realizzare due ex novo) Per i tratti rettilinei senza particolari asperità il prezzo è di circa 7,5 milioni a km Per i viadotti arriviamo a 25 milioni a km La SS 650 San Salvo-Isernia è lunga 78,4 chilometri Numerosi chilometri sono percorribili lungo i viadotti. Per realizzare l'intero raddoppio occorrerebbero 938 milioni di euro circa. Mi piacerebbe sapere dove prendono i soldi se da 30 non riescono a realizzare un ospedale nuovo che come costi supera a mala pena i 100 milioni di euro.