A FARA DRUM ART DAY IL 27 NOVEMBRE

DRUM ART DAY A Fara San Martino, un evento all’insegna dell’artigianato musicale Made in Italy. Domenica 27 novembre dalle ore 10:00 al Teatro Comunale, la Scuola Civica di Musica “Alfonso Cipollone,” in collaborazione con il Comune di Fara San Martino e con l’Associazione “Cappello Magico”, ospiterà, presso il Teatro Comunale, un Open Day di presentazione dei prodotti DrumArt, eccellenza dell’artigianato musicale Made in Italy per la realizzazione di bacchette e rullanti.

L’evento, a cura del direttore commerciale di DrumArt Alberto Biancucci, vedrà la partecipazione di Fabio Tucci, insegnante di batteria della Scuola Civica e sarà rivolto a musicisti professionisti. Un excursus storico, didattico e informativo che guiderà i presenti nei processi di ideazione, creazione e scelta di strumenti unici e altamente performanti. L’Open Day mira a mettere in rete realtà professionali e scuole civiche della regione Abruzzo al fine di favorire il confronto tra professionisti, creare una vetrina per le eccellenze artigianali del settore e arricchire le esperienze formative delle scuole coinvolte. NOTE STAMPA La Scuola Civica di Musica “Alfonso Cipollone” di Fara San Martino è un’istituzione operante sul territorio da oltre vent’anni con l’obiettivo di avvicinare ed avviare ragazzi e adulti allo studio della musica. Dal gennaio 2022 la Scuola opera sotto la Direzione Artistica del Maestro Michele Di Toro, musicista e compositore, pianista di fama internazionale che ha personalmente selezionato il nuovo team di insegnanti composto da Francesco Ciancetta (chitarra), Sara Ciancetta (canto), Olena Lib (violino), Edmea Marzoli (pianoforte), Dario Sciarra (pianoforte), Fabio Tucci (batteria). Drum Art nasce nel 2004 dalle mani di Silvano Biancucci, esperto artigiano ebanista spinto da una grande passione per la musica e per le percussioni.

Dopo la nascita del primo prototipo di rullante, frutto di tecnica, profondo studio e dedizione, Drum Art riceve il plauso di grandi musicisti e prestigiose orchestre, che scelgono i prodotti creati da Biancucci dando vita a solide relazioni professionali, come quella con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano o quella con l’azienda Pearl, per la quale curiamo il marchio Artisan. Il marchio Drum Art è oggi sinonimo di sapere, passione, arte del legno e tecnologia moderna. Dare forma a strumenti di alta qualità, pezzi unici realizzati interamente a mano con sofisticate tecniche, per garantire sonorità e prestazioni straordinarie a ogni musicista.

Ingresso libero, posti limitati Informazioni e prenotazioni: info@drumart.it