Primo congresso cittadino di Azione a Vasto

Il coordinatore di Azione, Nino Fuiano, invita tutti il 3 dicembre al primo congresso cittadino di Azione presso il ristorante "Da Rossana" in via Sondrio (traversa di corso Garibaldi di fronte all' uscita del parcheggio dietro al palazzo comunale). Sarà un congresso aperto a tutti: iscritti, simpatizzanti e tutti i cittadini che vorranno esserci.

Si eleggeranno il segretario comunale e il comitato direttivo. Sarà presente l' On. Giulio Cesare Sottanelli e Raffaele Bonanni della segreteria nazionale. Il percorso di costruzione continua!