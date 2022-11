Ermanno Falone confermato segretario della Lega Vasto

Ermanno Falone è stato confermato alla guida del direttivo della Lega Vasto. Unico candidato al ruolo, Falone ha ottenuto il pieno sostegno del partito riunito nel congresso cittadino celebrato, come in altre realtà, nella giornata di sabato. La presenza di una candidatura singola ha testimoniato l’unità d’intenti e la condivisione con le quali gli iscritti hanno partecipato al confronto congressuale che ha portato alla elezione di un Consiglio direttivo che rappresenta l’espressione di un intero territorio.

Infatti, i componenti che affiancheranno il segretario cittadino Falone sono Angelo Paladino, Nicola Generoso, Pierfrancesco Galante, Luigi Frangione, Rosetta Santoiemma, Nicola De Santis e Leo Basilico. ‘Una squadra che verrà ulteriormente ampliata nelle fasi successive – dice il segretario Ermanno Falone -per dare valore a tutte quelle competenze e quelle energie che possano contribuire in modo produttivo alle attività e alla crescita del partito’.

Auguri di buon lavoro giungono al nuovo direttivo dal capogruppo in Consiglio comunale della Lega Vasto Giuseppe Soria che dall’inizio del suo mandato nell’assise civica ha sempre mantenuto una linea diretta e una stretta collaborazione con il direttivo locale del partito. ‘La Lega di Vasto – dice Soria - mostra ancora una volta una attenzione e una sensibilità particolare verso il territorio per guardare con entusiasmo al futuro. Sono certo che congiuntamente al nuovo direttivo ci adopereremo per rispondere al meglio alle richieste che i cittadini rivolgeranno alla politica soprattutto in questi momenti che ne preannunciano altri certamente non facili. Il nostro lavoro, però, sarà anche incentrato su un costante progressivo coinvolgimento dei cittadini in quel progetto di crescita del territorio che è nella visione della Lega Vasto’.