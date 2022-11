RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE A VASTO

Sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale in città per un importo di 40.000 euro. Due squadre di operai della ditta Eurosignal sono impegnate negli interventi oggi e domani a Sant’Antonio Abate, Via Cardone e Via del Porto. La prossima settimana si sposteranno su altre zone.

«Grazie ad una mappatura degli interventi è stato possibile valutare dove «procedere per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Si tratta di interventi importanti al fine di salvaguardare l’incolumità di automobilisti e pedoni», afferma il sindaco di Vasto, Francesco Menna. «Hanno preso il via i lavori del primo lotto – ha evidenziato l’assessore ai Servizi Manutentivi, Alessandro d’Elisa – sono diverse le strade interessate dal rifacimento degli attraversamenti pedonali, fasce d’arresto e stop. Affrontiamo il problema intervenendo con una programmazione accurata e precisa».

Elenco delle vie interessate:

1. Corso Mazzini

2. Via Incoronata

3. Via Del Porto

4. Via Nicola Bosco

5. Via Giulio Cesare

6. Via S. Domenico Savio

7. Corso Europa

8. Via Marco Polo

9. Via Conti Ricci

10. Via Roma

11. Via Cardone;

12. Viadotto Histonium

13. Via S. Onofrio

14. Via Martiri della Libertà

15. Via Alessandrini

16. Via Madonna dell’Asilo

17. Via Histoniense