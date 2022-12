I CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA: ANCHE SAN SALVO VUOLE TUTELARE IL CIVETA

Ieri, in tarda serata, abbiamo appreso la notizia dello slittamento per la trasformazione del CIVETA al 15 dicembre. Il dott. De Vincentiis, Commissario straordinario del Consorzio, ha concesso ulteriori 13 giorni per permettere un riallineamento tra tutti i Comuni soci, dunque un ultimo appello al buonsenso con il fine di chiudere questa vicenda nel migliore dei modi possibili.

Contestualmente, in mattinata, abbiamo appreso sulla testata giornalistica del Centro quanto segue: "Rifiuti, dopo l'appello dei 5 sindaci slitta la trasformazione del Civeta", includendo tra di essi anche il Comune di San Salvo.

A questo punto riteniamo doveroso fare alcune precisazioni. Noi siamo andati in Consiglio Comunale lo scorso 29 novembre e, seppur rilevando alcune criticità inerenti lo statuto della costituenda società s.r.l. in house providing, lo abbiamo approvato al fine di procedere con la trasformazione e, con un emendamento a firma del consigliere Di Ninni e condiviso da tutta la maggioranza, abbiamo conferito mandato al nostro Sindaco, Emanuela De Nicolis, autorizzandola alla sottoscrizione dell'atto pubblico e alla modifica di dettaglio dovuta sia a refusi presenti nello schema di statuto e trasmesso dal Commissario del Consorzio, sia ad emendamenti che accolgano le criticità rilevate e che siano recepite dal Commissario medesimo. Abbiamo, altresì, conferito mandato al Sindaco di farsi parte attiva in seno all'Assemblea dei Sindaci della costituenda società affinché vengano superate le criticità rilevate.

Dunque, il Comune di San Salvo, era già pronto a sedersi per la trasformazione poiché oggi abbiamo un unico obiettivo che è quello di tutelare, salvaguardare e valorizzare il Civeta che è un patrimonio del nostro territorio.



Nicola Di Ninni

Capogruppo San Salvo Città Nuova



Alfonso Di Toro

Capogruppo Lista Popolare



Giancarlo Lippis

Capogruppo Noi San Salvo



Carmen Di Filippantonio

Capogruppo San Salvo è