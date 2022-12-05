PER MORETTI SI TRATTA DI UN CORTO CIRCUITO

PER STEFANO MORETTI, L'INCENDIO ALLA 550 L DEL SINDACO DI VASTO SAREBBE STATO ORIGINATO DA UN CORTO CIRCUITO. VA DETTO CHE MORETTI PRENDE SPESSO POSIZIONI “FUORI DAL CORO” (CHE COMUNQUE HANNO IL DIRITTO DI ESSERE RIPRESE DALLA LIBERA STAMPA), MA STAVOLTA IL SUO INTERVENTO E' IN LINEA CON LA SUA PROFESSIONE, INFATTI LUI E' TITOLARE PROPRIO DI UNO STUDIO PERITALE.
IN OGNI CASO PUBBLICHIAMO OVVIAMENTE ANCHE ALTRE MANIFESTAZIONI DI VICINANZA AL SINDACO (UNANIMAMENTE ESPRESSE DAL MONDO POLITICO ED ISTITUZIONALE), SPERANDO CHE NON SI TRATTI DI ATTO INTIMIDATORIO, CHE SAREBBE PROPRIO GRAVE. A FRANCESCO COMUNQUE ESPRIMIAMO LA SOLIDARIETA' DA PARTE DELLA NOSTRA REDAZIONE.