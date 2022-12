LA SOLIDARIETA' DI SILVIO PAOLUCCI A FRANCESCO MENNA

“Auto incendiata, se confermato il dolo è un gesto gravissimo contro un sindaco che è presidio di legalità sul territorio e riferimento per la cittadinanza”

“Conosco bene Francesco e il suo modo di riferirsi alla comunità, il suo senso delle istituzioni e delle regole, che applica alla vita amministrativa come rappresentante dei cittadini e delle cittadine a tutti i livelli, sia al Comune di Vasto, sia alla Provincia di Chieti. A lui l’esortazione ad andare avanti in limpidezza, come ha sempre fatto fino ad oggi, perché questa è la sua grande forza”.