Cresce l'attesa per il Santa Chiara Food & Wine Festival

Nel contesto attuale, in cui si sta riscoprendo la bellezza di ciò che ci circonda, il Santa Chiara Food & Wine Festival è l'evento legato al turismo di prossimità che vuole esaltare i prodotti locali e aumentare l'attrattività su più livelli. L'occasione nasce dal desiderio di mettere in risalto la genuinità, le tradizioni e la valorizzazione di nuove esperienze per creare un punto di contatto con le nostre radici.



L'evento lascia esplorare nuove sensazioni legate ai luoghi di sempre. Il contesto è il Mercato di Santa Chiara, simbolo della tradizione enogastronomica vastese. L'offerta è un parterre di aziende e operatori locali del vino, con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, esercenti e associazioni del settore. Un'occasione unica per creare un'esperienza da restituire ai cittadini e ai visitatori della nostra città, da trasformare nel tempo in un autentico attrattore turistico.



Il programma previsto per mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022 include una serie di riferimenti affinché i partecipanti all'evento possano tracciare il ritratto storico-sociale del nostro territorio. L'Ais Abruzzo, Associazione Italiana Sommelier, curerà degli incontri in cui verrà esaltata la cultura del vino e l'intero territorio locale. Ogni azienda vinicola avrà a disposizione un proprio spazio in cui racconterà storie uniche attraverso la prelibatezza dei suoi prodotti.



Non mancheranno i momenti conviviali con musica e intrattenimento: nelle due serate si alterneranno tradizione e contemporaneità, con canti e balli locali e selezione di vinili, talk nel salottino del vino e band acustiche dal vivo.



Per scoprire tutto sul Santa Chiara Food & Wine Festival basta andare sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.