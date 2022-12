Progetto di riqualificazione urbana al Mercato Santa Chiara in collaborazione con 9 classi della "Spataro”

Il Mercato Santa Chiara, con la sua importante storia che è iniziata nel 1585 con il Convento Santa Chiara e che è continuata dal 1958 con la realizzazione nello stesso luogo del Mercato coperto della città, è uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico della città. Oggi meta imperdibile per tutti coloro che amano acquistare prodotti del territorio. Il Comune di Vasto, grazie all’assessorato all’Istruzione, allo Sviluppo Economico e alla Transizione Digitale, in un progetto di cofinanziamento con la odv Ricoclaun, in collaborazione con il Laboratorio Creta Rossa di Vasto, realizzerà una riqualificazione urbana del Mercato Santa Chiara con la partecipazione di nove classi della Scuola Primaria “G- Spataro” Comprensivo 1 di Vasto, che realizzeranno pannelli di mattonelle in ceramica che rappresenteranno i mestieri più rappresentativi del Mercato Santa Chiara. Un pannello storico dove si evidenzieranno informazioni anche sul monastero sarà realizzato dal Laboratorio Creta Rossa.

È stata organizzata una Tavola Rotonda, aperta ai docenti, ai genitori delle classi interessate, ma a tutta la città per riscoprire la storia di questo luogo, dal Convento Santa Chiara, e poi della storia del Mercato. Si terrà martedì 13 dicembre dalle ore 16,30 alla Pinacoteca di Palazzo d'Avalos dal titolo: "Dal Convento Santa Chiara al Mercato delle Erbe, Progetto di riqualificazione urbana con la scuola primaria "G. Spataro" IC1 Vasto”. Saranno presenti: il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, l’assessore al Commercio e scuola, Anna Bosco, il Dirigente Scolastico dell’Ic1 Spataro Paolucci, Eufrasia Fonzo, il presidente odv Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, il responsabile del Laboratorio Creta Rossa, Giuseppe Buono, lo storico Paolo Calvano, l’ex dirigente scolastico Nicolangelo D’Adamo, il giornalista Nicola D’Adamo, l’insegnante Miranda Sconosciuto, il Direttore Confesercenti, Patrizio Lapenna, il Direttore Confesercenti Italiana Agricoltori, Alfonso Ottaviano. Modera la giornalista Paola Cerella.

“E’ un progetto innovativo”, commenta l’assessore Anna Bosco, “consentirà di prendersi cura di uno dei luoghi più rappresentativi della città, partendo dal lavoro creativo dei bambini, attori fondamentali del progetto.”

“La vicinanza ai bambini nelle tante attività del territorio”, spiega Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun, “ci ha spinti a proporre un’attività laboratoriale speciale, per valorizzare la creatività dei bambini, in un progetto di ceramica con il Laboratorio Creta Rossa che potesse generare al tempo stesso bellezza, ma anche salvaguardia del bene pubblico, conoscenza della storia di un luogo. Con Giuseppe Buono abbiamo già collaborato nell’estate 2021 per la realizzazione delle maioliche istallate con il progetto regionale “Per Te In Volo” nella Pista di Pattinaggio della Villa Comunale di Vasto. Un luogo rigenerato con la collaborazione di tante associazioni e tanti bambini. È stata scelta la scuola “G. Spataro”, perché è con loro che si è concluso il progetto Regionale dell’Orto Sociale che ha visto anche della realizzazione della Street Art a Settembre 2022”.

“Abbiamo constatato che tutti i luoghi riqualificati dalle maioliche dipinte a mano” commenta Giuseppe Buono del Laboratorio Creta Rossa “acquistano nuova bellezza, valorizzano in modo nuovo angoli della città, riqualificandoli, facendo comprendere ai bambini e ragazzi coinvolti, come lo spazio comune è di tutti e che se ce ne prendiamo cura, si crea un sentimento di rispetto, un senso della bellezza. Consente ai bambini di lasciare una testimonianza del loro passaggio, di diventare testimoni di un gesto bello".