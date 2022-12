L’ospedale di Ortona alle prese con un’impennata di casi Covid. sospesi ricoveri

L’ospedale di Ortona alle prese con un’impennata di casi Covid. A essere colpita massicciamente è stata la Lungodegenza, dove i contagi hanno investito sia i ricoverati che il personale. A fronte di una situazione particolarmente critica, la Direzione Asl è stata costretta a sospendere temporaneamente l’attività, trasferendo i malati a Chieti.

“Quella compiuta al Bernabeo è una scelta che replica precedenti esperienze - chiarisce il Direttore sanitario della Asl Angelo Muraglia - perché nelle fasi più acute della pandemia in diverse circostanze siamo stati costretti a chiudere per un breve periodo i reparti nei quali a essere contagiati erano anche gli operatori. A Ortona, dunque, non accade nulla di nuovo, e neppure di straordinario. Abbiamo agito per mettere in sicurezza i pazienti, trasferiti a Chieti in mancanza di reparti dedicati a Ortona, come Malattie Infettive e Pneumologia, e allo stesso modo il personale. Le attività riprenderanno regolarmente non appena gli operatori saranno tornati negativi e in condizione di coprire tutti i turni. Non abbiamo, infatti, la possibilità di chiedere rinforzi per Ortona ad altri ospedali perché influenza e Covid hanno fatto lievitare i ricoveri ovunque”.