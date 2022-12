“INSIEME… PER COSTRUIRE IL TUO FUTURO” IL 21 GENNAIO ALLE 10

In occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, L’Istituto Comprensivo “G.Rodari” di San Salvo invita le famiglie a visitare i suoi plessi di ogni ordine di scuola nei Comuni di San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella. Nelle Scuole dell’Infanzia, i più piccoli e i loro accompagnatori saranno accolti dai docenti e coinvolti in attività laboratoriali. Nelle Scuole Primarie, gli alunni ciceroni delle classi V insieme ai docenti accoglieranno e guideranno gli ospiti alla scoperta degli spazi, delle attività e dei laboratori.

Le giornate di scuola aperta sono dedicate ai bambini e alle famiglie per condividere insieme alcuni momenti significativi della vita della scuola e per rispondere a tutte le domande relative alle iscrizioni a.s. 2023/24.