A VASTO PRIMO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRIMO PATTO IN MOLISE, A COLLI A VOLTURNO NEL POMERIGGIO DEL 14 DICEMBRE, ANCHE A VASTO SARA' SOTTOSCRITTO IL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA': PRESSO LA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA.

OLTRE, ALLA DIRIGENTE CONCETTA DELLE DONNE, FIRMERANNO IL PROTOCOLLO (CHE PUO' CONSIDERARSI A GIUSTA RAGIONE IL VERO STRUMENTO INNOVATIVO DI DI COLLEGAMENTO SCUOLA TERRITORIO), IL COMUNE DI VASTO, L'ASSOCIAZIONE RATI, L'ENTE FORMATIVO PMI SERVICES E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI ABRUZZO-MOLISE, CHE E' LA PROPONENTE.

DURANTE TUTTO IL MESE DI GENNAIO SARANNO SOTTOSCRITTI ALTRI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' NELLE DUE REGIONI, ANZITUTTO CON LE SCUOLE DELLA NEO RETE PER LA DIDATTIZZAZIONE DEL TURISMO DELLE RADICI, ANCHE PER ACCOGLIERE A FEBBRAIO LA DELEGAZIONE (COMPOSTA DA TOUR OPERATOR E PROVVEDITORI SCOLASICI) CHE ARRIVERA' IN ABRUZZO E MOLISE DAL CANADA .

CHI VOLESSE SEGUIRE IN DIRETTA LA CERIMONIA POTRA' COLLEGARSI SULLA PAGINA FACEBOOK DEL TRIGNO.NET E DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI